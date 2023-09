Oběžné kolo čerpadla vyrobené 3D technologií instalují v těchto dnech technici v Jaderné elektrárně Dukovany. Náhradní díly vyrobené 3D tiskem využívá ČEZ ve spolupráci se Škoda JS při údržbě v obou českých jaderných elektrárnách už několik měsíců. Tentokrát jde o první kovovou část z austenitické nerezové oceli, o průměru 190 milimetrů, vážící několik kilogramů, kterou energetici použijí v nejaderné části zařízení v rámci chemické úpravy vody.

Montáž v Jaderné elektrárně Dukovany: | Foto: poskytl ČEZ

Inovativní řešení boduje v případech, kdy chybějící zařízení není na trhu dostupné nebo má příliš dlouhé dodací lhůty. „Je to další z kroků, který souvisí mimo jiné s posílením naší nezávislosti v dodávkách náhradních dílů i plánovaným minimálně šedesátiletým provozem jaderných bloků. Kovové náhradní díly vyrobené 3D tiskem nasazujeme do zařízení v nejaderné části zařízení k praktickému ověření jejich spolehlivosti a do budoucna předpokládáme jejich postupné využití i pro zbývající části zařízení,“ vysvětlil ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.

Před montáží prošlo oběžné kolo v akreditované materiálové laboratoři Tréninkového a realizačního centra ČEZ řadou destruktivních mechanických zkoušek a testů k ověření mechanických vlastností materiálu, jakou je například homogenita a porovnání mechanických vlastností s kovovým materiálem. Až na základě jejich výsledků vydali specialisté na kvalitu materiálu a odzkoušení ve stendu, povolení k jeho použití. Obdobný rozsah testů plánují specialisté provést opět po roce, kdy čerpadlo demontují a danou součást podrobí další sérii testům.

Vedle rychlosti výroby je další výhodou 3D tisku schopnost výroby s požadovanou přesností hned při tisku bez nutnosti dalšího obrábění jako při klasické výrobě odléváním a možnost výroby tvarově náročných prvků s výslednou nižší hmotností.

ČEZ může ve spolupráci se ŠKODA JS vyrobit nebo přesněji řečeno vytisknout kovové díly až o hmotnosti 600 kilogramů. 3D tiskárny na výrobu největších kovových dílů má ŠKODA JS ve svém hlavním závodě v Plzni. Menší tiskárny, umožňující vykrývat operativní potřeby, jsou k dispozici v obou českých jaderných elektrárnách.

Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ