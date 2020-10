Expozice na velkoformátových panelech ukazuje klíčový význam vody pro život na zemi, její minulost, přítomnost a možnou budoucnost. Fotografie zachycují záběry z Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, pocházejí od řady autorů a z mnoha institucí a jsou doplněny texty světově uznávaných vědců. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a technologické lídry, Kaplanovy turbíny dnes najdeme ve vodních elektrárnách po celém světě. I na Třebíčsku je voda cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy, proto je umístění výstavy v prostorách vodního díla Dalešice nadmíru příhodné.

Trio přečerpávacích vodních zdrojů ČEZ loni dodalo do sítě 1,167 miliardy kWh: Dlouhé stráně I (637 mil. kWh), Dalešice (477 mil. kWh) a Štěchovice II (53 mil. kWh). Jen za letošních prvních šest měsíců vyrobily „přečerpávačky“ 652 milionů kWh elektřiny, což je více energie než za celý rok 2008. Dalešice loni zaznamenaly celkem 3540 startů (z toho 2002 v turbínovém a 1538 v čerpadlovém režimu), jen za letošní první pololetí to bylo ve srovnání s předchozím rokem o 127 startů více.

Voda je klíčovou surovinou i pro provoz nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany, která jí ročně spotřebuje kolem 55 mil m3. „Důležitost vody pro život člověka i pro provoz Jaderné elektrárny Dukovany si velmi dobře uvědomujeme. Snažíme se proto množství její spotřeby dlouhodobě snižovat a jsem rád, že se nám to daří. Stále však hledáme nové příležitosti k její úspoře a hospodárnějšímu využití této cenné tekutiny,“ uvedl Roman Havlín, ředitel JE Dukovany. Dukovany připravují opatření, která by měla v následujících letech snížit potřebu čerpání vody z dalešické přehrady v rozmezí 10-24 mil. m3. “Reálně se také zabýváme možnostmi zadržování dešťové vody v okolí elektrárny. Takovým příkladem je aktuální výstavba parkoviště se zastřešením s fotovoltaickými panely, ze kterého bude voda sváděna do nové retenční nádrže, odkud se bude přirozeně vsakovat do podzemí,“ dodal Roman Havlín.

Hlavním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je Skupina ČEZ. Výstava je nyní po Praze, Hradci Králové a Orlíku k vidění také na dalešické přehradě odkud se v druhé polovině října přesune do Jaderné elektrárny Temelín a následně do Ledvic.

