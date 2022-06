Výlet na Veselý Kopec si můžete udělat kdykoli během sezony. V roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vodní pohon. Expozice jsou bohatě vybaveny předměty vytvářejícími atmosféru, která vás přenese do minulosti. Nejstarší interiér naleznete v usedlosti z Lezníku u Poličky. Nejmladší, datovaný do 50. let 20. století, naleznete ve statku z Mokré Lhoty u Nových Hradů.