Autor fotografií pan Jaroslav Macháček hlásí: „Ještě tak dva tři týdny a může se jít na první hřibovité houby! A možná to bude i dřív. Z Čech už hlásí první klouzky, kozáky a kováře." Než oprášíte košíky, podívejte se na pár zajímavostí z dubnových lesů a také toho, co z nich může přistát na talíři.

Ponořme se do mechu, pod jehličí, do trávy, štěpky, ke shnilým větvím či dokonce kusům cementu. Tam se dají najít krásy nevídané a často téměř neviditelné – houby. V Mikroregionu Kahan na Brněnsku se vyskytují i velké unikáty, které se objevují jen málo nebo jsou rovnou na seznamech chráněných druhů. To o čem si laik myslí, že je jen nějaké rozplizlé cosi, nad tím znalec může žasnout. A když umí fotit, tak i z „žabiny“ se vyloupne kráska. Tak jako na snímcích amatérského fotografa a milovníka hub Jaroslava Macháčka z Rosic. Pojďte se s ním projít a zjistit, co zajímavého a krásného minulý měsíc rostlo.

A jaké dobroty se dají připravit ze smržů?

Smrž jako skvělý doplněk hlavního jídla.Zdroj: Jaroslav Macháček

Smrže zlehka orestované na másle, promíchnuté s vejci a položené na topinku jsou lahůdkou. Chutná i kuřecí stehenní steak, pečený brambor a velouté ze silného vývaru z hovězí oháňky, máslové jíšky a tučné smetany se smrži nebo smrže ve smetanové omáčce s těstovinami.

HALKA HORKÁ

Mikroregion Kahan, Brněnsko