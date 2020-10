Bylo to jako skládačka lega pro dospělé. Tak na Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice (SŠŘS) hodnotí tři týdny snažení, jehož výsledkem je dvoumístné osobní vozidlo na elektrický pohon.

Hotovo. Školní elektromobil už jezdí | Foto: Hana Jakubcová / Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

SŠŘS zajistila od Kraje Vysočina dodání auta zcela rozloženého na díly. Žákům, kteří se dobrovolně přihlásili do týmu ELEKTROMOBIL, se ho v krátkém čase podařilo sestavit. Stihli to do podzimního vyhlášení Nouzového stavu.