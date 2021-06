I letos se bude vzpomínat na řadu zakládajících členů a členy, kteří už nejsou mezi námi.

Byli to Alois Vecheta, František Vecheta, Jan Matoušek, Antonín Machovec, Vilém Machovec, František Pléha, otec a syn Strkulovi, Oldřich Hess, Jan Dusík, Karel Dusík, Josef Sadílek, František Kselík, František Kratochvíl, František Matoušek a pánové Vejtasa, Čapoun, Neterda, Durda a Římovský.

Oslavovat kulaté výročí hasičů nebudou pouze členové sboru, ale jejich rodiny a vlastně celá vesnice. Ta leží 3,2 kilometru východně od Jaroměřic nad Rokytnou, jejich je součástí. Téměř každý čtvrtý obyvatel Příložan je zároveň místním hasičem.

"V současné době máme čtyřiapadesát členů. Nejmladší je devítiletá Nela Kovárníková, nejstarším členem je Jiří Pošepný, kterému je 78 roků," podotkl Josef Krejcar.

Místní hasiči každoročně pořádají mnoho kulturních a společenských akcí na které míří místní obyvatelé, chalupáři a lidé z okolí. Bohužel tento rok pro sbor nezačal dobře, nemohl se uspořádat tradiční masopust a valná hromada kvůli koronavirové době.

Kromě toho si příložanští hasiči dobře vedou také na sportovním hasičském poli, v posledních sezónách jejich mladé družstvo mužů objíždí nejen soutěže na Třebíčsku, kde se zúčastňují pravidelně Okresní ligy, kde skončili po dvakrát na pěkném pátém místě. Navštěvují i pohárové soutěže, ale také za jeho hranicemi, kde často sbírají úspěchy. Dokonce v roce 2016 přesně 28.srpna byli soutěžit na Slovensku v obci Skalité, okres Čadca ve Středoslovenském kraji v části Kysuc, kde obsadili druhé místo a hned na to v roce 2017 si dovezli Pohár starostky obce za první místo, a ve finálové části dokonce stříkačku PS8. Nakonec tam poznali spoustu přátel se kterými žijeme do dneška.

Nynější výbor pracuje v tomto složení:

Starosta – Josef Krejcar

Místostarosta – Alfréd Möller

Velitel – Jaroslav Blatný st.

Jednatelka – Tereza Machálková

Strojník: Lubomír Vecheta

Revizní komise: Milan Kovárník, Zdeněk Klug a Martin Pekárek st.

Pro zmínku stojí, že největší akcí byl požár u Kopečků v srpnu 1972, v den jaroměřického posvícení, o půlnoci během bouřky, blesk zapálil stodolu plnou obilí a zemědělských strojů. Zlověstné plameny byly vidět na mnoho kilometrů.

Po mnoho let pořádali hasiči dny otevřených dveří v hasičské zbrojnici a pravidelně se konala námětová cvičení.

A nyní se zmíním o historické obce Příložany. Název obce znamená, že byla obsazena lidmi na lázu, tedy místě, kde byl z důvodu nedostatku půdy vymýcený les. Ti, kteří se na lázu usadili se nazývali Lajzané a Přilajzané, odkud vzniklo místní jméno Příložany. O pradávném osídlení obce svědčí archeologické nálezy z mladší doby kamenné, zejména úlomky nádob. Byly zde nalezeny také staroslovanské střepy po obvodu nádob zdobené vlnicí.

Příložany mají už od roku 1964, kdy ještě byly samostatnou obcí zavedený vodovod. Místní obyvatelé dojíždějí za prací převážně do Třebíče, Moravských Budějovic a Hrotovic, ale nechybějí tu ani soukromě hospodařící zemědělci a další podnikatelé v jiných oborech.

Mladé rodiny v obci opravují zděděné starší domky, a v posledních deseti letech tu vyrostlo i několik novostaveb, ačkoli situace s dopravou a službami tady není nejlepší.

V Příložanech je totiž možné nakoupit pouze v soukromé prodejně, kde se také nachází Pohostinství na Farmě. K lékaři a do školy musí děti dojíždět do Jaroměřic nad Rokytnou, V budově bývalé školy, která byla v provozu zhruba do konce šedesátých let, je společensky vybavená kulturní místnost s pohostinstvím, které je v současné době uzavřené.

Vášniví čtenáři kterých je taky už pomálu, mohou navštěvovat místní knihovnu.

Sportovní využití v obci zajišťuje víceúčelové hřiště, na kterém především děti a mládež využívají volný čas. Dále v obci byl opraven obecní rybník na návsi, cesty, na hasičské zbrojnici byla vyměněna okna a vrata plastová, plánuje se fasáda hasičské zbrojnice. Před budovou bývalé školy byla položena zámková dlažba. Jak je vidět, že to v Příložanech žije i v této koronavirové době. Doufám, že co nejdříve vše skončí a že se opět občané z Příložan budou setkávat znovu při kulturních, sportovních a jiných akcích.



Příložany v číslech:

První písemná zmínka: 1365

Nadmořská výška: 470 m.n.m.

Vzdálenost od Třebíče: 19 km

Katastrální výměra: 676,4 ha

Počet obyvatel k 31.12.2021: 225

Počet narozených v roce 2020: 3

Počet úmrtí v roce 2020: 1



Osadní výbor má 5 členů:

Alfréd Möller, Milan Kovárník, Josef Krejcar, Zdeněk Klug a Dana Smětáková



Starosta: Ing. Karel Müller

Místostarosta: Zdeněk Říha

Na shledanou v Příložanech.

Josef Krejcar

Starosta SDH Příložany a člen osadního výboru



Info k fotkám:

Černobílé foto: zakládající hasiči z Příložan z roku 1949

Barevné foto: Nynější závodní družstvo, foto z roku 2017