Třetí březnovou neděli se v Třebíčské sportovní hale Leopolda Pokorného konal letošní první závod ESG CUP I, kterého se včetně gymnastek z TJ Sokol Valeč účastnilo padesát týmů z České republiky.

Závody se gymnastkám z Valče vydařily. | Foto: Ivo Svoboda

V dopoledním krátkém programu se z našeho klubu představily dva týmy. Tým Roses (Anna Dusíková, Eva Dítětová, Iza Scigiel, Viktorie Vybíralová, Zoe Hagarová) v kategorii osm let a mladší, které si ve své premiéře vybojovaly první místo.

Dále tým Dynamit v kategorii deset až dvanáct let (Amálie Bartošková, Aneta Hotová, Anežka Bartošková, Daniela Grossová, Eliška Szebistová, Helena Dítětová, Kristýna Pešťálová, Justýna Škarabelová, Sára Krejčí a Tereza Slavíková), které získaly krásné druhé místo.

Čtyřproudá silnice bude místní komunikací. Třebíč po stavbě obchvatu čeká změna

V odpoledním dlouhém programu závodily týmy Flowers v kategorii šest let a ml (Eliška Ryglová, Ester Navrátilová, Melanie Křížová, Nina Dobešová, Viktorie Thomas), Smilies v kategorii osm let a ml (Eliška Pokorná, Kristýna Švestková, Lucie Papoušková, Natálie Cafourková, Marta Kindrat, Vanesa Jedličková) a tým Shinies (Adéla Roupcová, Adéla Slavíková, Beáta Kučerňáková, Elen Fliegerová, Ema Vlachová, Karolína Staňková, Silvie Křížová) v kategorii osm až deset let.

Naše nejmenší „Flowersky“ zvládly úžasně nervozitu z prvních závodů a svoji sestavu zacvičily bez zaváhání. Za svůj výkon získaly čtvrté místo a zaslouží si velkou pochvalu. Tým Smilies se potýkal se zdravotními problémy, přesto bojovaly ze všech sil a získaly krásné třetí místo. Zkušené Shinies se v nové sezóně představily i v novém složení. Holkám nová sestava sedla a získaly za svůj výkon první místo.

Lidé poprvé uvidí americké vrtulníky v akci. Letiště v Náměšti otevře dveře

Děkujeme našim holčičkám za skvělou reprezentaci klubu TJ Sokol Valeč, trenérkám za perfektní přípravu, rodičům za obrovskou podporu a v neposlední řadě gymnastickému klubu TJ Třebíč MG Baver za organizaci krásného závodu.