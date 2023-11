Minulou neděli se vydala děvčata a chlapci ze sportovního oddílu Gym club Třebíč do Prahy. Konala se zde soutěž v soutěži TeamGym s názvem „Á Hop“. Pro velikou většinu třebíčské výpravy to byl vůbec první závod jejich gymnastické kariéry. A velmi úspěšný.

Pro velikou většinu třebíčské výpravy to byl vůbec první závod jejich gymnastické kariéry. | Foto: se souhlasem Luďka Klinera

Soutěž byla rozdělena do několika kategorií podle věku a také podle toho, zda se jednalo o závod v týmech nebo v menších celcích – Triích. Závodilo se tentokrát na dvou ze tří soutěžních disciplín – na trampolíně a tumblingu.

Den to byl opravdu dlouhý a náročný pro všechny zúčastněné. Společně s dětmi vyrazili do Prahy také jejich rodiče, kteří pro ně byli velkou oporou, i když byli nervóznější více než jejich děti. Z třebíčského oddílu se soutěže zúčastnilo celkem šest týmů. Po dlouhé době za Gym club Třebíč závodili také dva chlapci. Ve vůbec nejmladší kategorii měl Gym club hned dvojí zastoupení. Čistě holčičí tým svými nebojácnými výkony vybojoval zlaté medaile a druhý z týmů, který byl Mix, obsadil stříbrnou pozici. První závody v životě byly tak pro třebíčské děti více než úspěšné. Domů si odvezly spoustu zážitků a velikou motivaci do dalších tréninků a závodů.

Ve starší kategorii určené pro děti, které již mají se závody nějaké zkušenosti (kategorie Junior I pro děti (6-11 let), to opět cinklo. Do Třebíče putovala stříbrná medaile a druhý tým děvčat vybojoval tolik nepopulární bramborovou pozici. Starší děvčata, která závodí v kategorii Junior II (11 – 14let), obsadila první místo a zajistila tak další zlaté medaile do sbírky Gym clubu. Poslední tým, který závodil, byl složený se začínajících trenérů oddílu. Mix tým se skvěle popasoval s místními podmínkami a na krku jim na konci náročného dne visely stříbrné medaile. Všechny starší týmy se připravují na novou závodní sezónu naplno. V přípravách je také nová pohybová skladba pro tým Junior I. Oddíl posílil své řady o mladé začínající trenéry a všichni doufají, že se jim podaří navázat na úspěchy oddílu, které bohužel přerušil Covid.

Druhá listopadová neděle byla pro všechny velmi náročná a dlouhá, ale za všechny medaile to stálo. Gratulujeme všem dětem za jejich výkony a děkujeme jejich rodičům, že je podporují v takovém náročném sportu jako je TeamGym. Další závody, které naše gymnastky a gymnasty čekají, se budou konat v prosinci v Třebíči.

Luděk Kliner, předseda klubu