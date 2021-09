Ještě v tomto školním roce potrvá rekonstrukce fasády, oken a střechy hlavní budovy v Tovačovského sadech. Stoletý objekt se přes prázdniny podařilo nachystat na začátek výuky tak, aby žáci nastoupili do čistých a vymalovaných prostor.

Seznamovací kurz se povedl. Mimochodem – letos je, co se nových žáků týče, veselo ve školním domově mládeže. Je totiž zcela zaplněný, což dřív nebývalo. A ještě jedna zajímavost: do oboru Automechanik nastoupily dvě dívky – Sára z Dešova a Klára z Náměště. „Vždycky mě auta zajímala. Umím přezout pneumatiky, už jsem měnila tlumiče. Na práci v dílnách se těším,“ prozradila na sebe Sára.

O den později se bezmála stovka mladých v doprovodu kantorů podívala po městě. Skoukli školní areály s dílnami, byli rovněž v nízkoprahovém zařízení EMBEČKO (spadá pod Střed, z. ú.). Dozvěděli se, že tam může začít chodit každý z nich, kdo má pocit, že mu chybí zázemí, že má s něčím trápení nebo naopak by rád dělal dobrovolníka. A pomáhal buď mladšímu kamarádovi v úzkých či některému seniorovi, jenž trpí samotou.

Střelba z luku, strefování do lahve, překážkový běh se zavázanýma očima, psychologické hry na bázi důvěry k druhému. To bylo náplní prvního dne – čtvrtka 2. září.

Seznamovací kurz prváků, aneb „Goučko“. To je klasická akce na začátku každého školního roku ve Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice. „Je skvělé, že měli nováčci možnost poznat se při soutěžích, které je evidentně bavily,“ říká ředitel školy Tomáš Dolejský.

