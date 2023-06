Stěží by si dokázali dělníci před sto lety představit, kdo o století později navštíví Trojhalí Karolínu. O víkendu totiž prostory ovládl festival Fantastická Ostrava. Návštěvnici z různých koutů repoubliky při něm lovili Pokémony, se světelnými meči se neohroženě procházeli jediové, ladně kolem nich kroužily princezny a pozadu nezůstali ani další milovníci sci-fi, fantasy, hororu nebo komiksu.

Festival Fantastická Ostrava přilákal fanoušky z celé republiky | Video: Jiří Šašek

Přestože na cony chodí Petra Sendreiová pravidelně, tak si stále jejich atmosféru užívá. Na Fantastické Ostravě je navíc v nové roli stánkařky. Lidé k ní chodí, aby si pořídili namalované obrázky. „Minule jsem tu byla jen jako návštěvník, teď už jsem součástí umělců. Jelikož festivaly znám, tak mě ani tolik nemrzí, že si tolik neužiju program. Většinu času totiž musím být u stánku, protože někteří návštěvníci se chodí podívat přímo za mnou. Ale občas místo mě zaskočí kamarádi,“ popisuje umělkyně.

Přesto si pochvaluje, že je stále na co koukat. „Některé cosplaye, které tady prochází, jsou naprosto úžasné a nevídaně propracované. Viděla jsem detailní kostým svícnu z pohádky Kráska a zvíře. Nebo tu procházely i malé holčičky převlečené za Mimoně a byly naprosto rozkošné. Hodně lidí je i v kostýmu pand. A ty já zbožňuju,“ říká Sendreiová s úsměvem.

Jde zároveň o první ročník, kdy si návštěvníci musí vstup zaplatit. To stojí na místě dvě stě padesát korun. Vstupné však nevadí Vanesse Baronové, která se přišla na festival podívat. „Podle mě je to ještě levné, když to srovnám s cony v Brně či Praze. Navíc mám pocit, že je Fantastická Ostrava každým rokem dorovnává. Něco takového v našem městě hodně chybělo,“ přibližuje návštěvnice s tím, že je spokojená s programem i s rozmístěním jednotlivých zón.

Baronová do Trojhalí dorazila díky přátelům i studentům, které učí. „Chtěla jsem je podpořit. Studenti prodávají svoje výtvory, se kterými se tematicky inspirovali u her, filmů nebo anime. Ale přinesli si i svoji originální tvorbu,“ dodává učitelka, která festival navštívila podruhé.

Jiří Šašek