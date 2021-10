„Jsou to jedinečné příležitosti pro všestranný rozvoj mladých lidí,“ shodují se partneři Střední průmyslové školy Třebíč napříč Evropou. O tom, jaké možnosti vycestování v rámci středoškolského studia žáci mají, se dozvěděli v rámci Erasmus Days. Tentokrát jsme se rozhodli využít zejména online platformy pro spojení s našimi zahraničními partnery. Během dne absolvovalo několik skupin žáků třetích ročníků sérii besed, kde byly hlavním tématem krátkodobé a dlouhodobé stáže, na které se mohou v rámci studia přihlásit. Škola je totiž akreditovaná v programu Erasmus +.

Jaké možnosti vycestování v rámci středoškolského studia žáci mají, se dozvěděli v rámci Erasmus Days na Střední průmyslové škole v Třebíči | Foto: se souhlasem SPŠT

Do diskuze se online zapojili zahraniční ambasadoři z různých destinací napříč Evropou. Jako první se žákům přihlásil Bruno Carromeu z portugalské partnerské organizace European Projects Development. Poté, co účastníky seznámil s aktivitami, které pro účastníky stáží zajišťují nejen v Portugalsku, ale také ve Španělsku a Lotyšsku, dodal: „Je to pro vás příležitost potkat nové lidi, získat nové zkušenosti a pracovat nebo studovat v rámci států Evropské unie.“