Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice nabídne v sobotu 18. března mimořádné exkurze. Otevření „bran“ dalešické přehrady připravili energetici u příležitosti Světového dne vody. Na prohlídky je nutné se předem rezervovat do čtvrtka 16. března emailem.

Energetici v Dalešicích uspořádali mimořádné prohlídky. | Foto: se souhlasem organizátorů akce

Působivá elektrárna nedaleko Náměště nad Oslavou ročně vyrábí množství bezemisní elektrické energie, které pokrývá roční spotřebu více než 117 tisíc českých domácností. Její hlavní účel je ale jiný. Je významným prvkem energetické soustavy, který umožňuje vyrovnávat rychlé změny mezi spotřebou a výrobou elektrické energie v přenosové soustavě. Vodní nádrže současně slouží k rekreačním účelům i jako zásobárna vody pro provoz Jaderné elektrárny Dukovany. Ke Světovému dni vody, který se slaví 22. března, proto energetici připravili pro zájemce speciální exkurze. Brány tohoto unikátního vodního díla se pro návštěvníky otevřou v sobotu 18. března. Do běžně nepřístupných prostor by se mohly podívat stovky návštěvníků.

Vyprávění, zpěv a smích. Herec Jiří Krampol bavil diváky v Jaroměřicích

„Nejsilnějším zážitkem pro návštěvníky bývá návštěva prostor přivaděčů vody, které mají v průměru 6 m a na lopatky turbíny přivádí množství vody 150 m3/s,“ říká průvodkyně infocentra elektrárny Marie Hlouchová.

Energetici připravili pro návštěvníky dva typy prohlídek. Pro osoby starší 15 let bude trasa fyzicky náročnější, kromě infocentra a strojovny se návštěvníci podívají až k vodním přivaděčům, které se nachází 80 m pod hladinou dalešické přehrady a k jejich prohlídce musí návštěvníci zdolat 165 schodů. Druhá skupina, s návštěvníky mladšími 15 let, se podívá do infocentra a strojovny. Navíc pro ně energetici připravili soutěžní kvíz s odměnou.

Mezinárodní den žen i s muzikou. Seniorky na Třebíčsku si užívaly oslavy

Na všechny prohlídky je nutné se předem nahlásit mailem na infocentrum.edu@cez.cz a to nejpozději do 16. března. Začátky prohlídek jsou každou hodinu od 8 do 15 hodin pro osoby starší 15 let a od 8:30 do 15:30 hodin pro návštěvníky mladší 15 let. Plánovaná délka prohlídek je 60 minut. Veškeré informace, podmínky vstupu najdou zájemci na www.cez.cz/dalesice

Ing. Jiří Bezděk

tiskový mluvčí ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Dukovany