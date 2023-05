Průvan v šatníku provedli energetici z Dukovan a podpořili tak bazárky a obchůdky neziskovek, které druhotným prodejem získávají peníze i zaměstnávají své klienty, případně darují oblečení lidem bez domova nebo osobám sociálně slabým.

Energetici vybrali přes tři sta kilogramů oblečení. Pomohou dobré věci. | Foto: se souhlasem Jany Štěfánkové

Celkem se v elektrárně Dukovany vybralo více než 320 kilogramů oděvů, obuvi a módních doplňků pro neziskové organizace z Třebíče: Vrátka, Míša a Míša a Oblastní charitu Třebíč. Pytle a krabice plné šatstva, obuvi a módních doplňků vyřazených z šatníků zaměstnanců byly předány v uplynulých dnech do zmiňovaných organizací.

Oblastní charita Třebíč provozuje několik desítek let tzv. šatník v ulici Polanka v Třebíči. „Dobrovolníci sem chodí šatstvo vybírat od dubna do září pravidelně dvakrát týdně. V tomto čase sem také přichází lidé bez domova či sociálně znevýhodnění, kteří si mohou vybrat to, co by jim v jejich tíživé situaci pomohlo,“ říká Marta Valová, koordinátorka dobrovolnického centra Oblastní charity Třebíč.

Svátek matek oslavily ženy z regionu v Jaderné elektrárně Dukovany

„Z Dukovan jsme dostali spoustu krásných kousků, které obohatí sortiment našeho Bazárku a zároveň podpoří sociální rehabilitaci na Třebíčsku,“ říká Irena Rybníčková, předsedkyně spolku Vrátka, který mj. zajišťuje práci pro zdravotně hendikepované také v Bazárku pod městskou věží v Třebíči. „Děkujeme za dlouhodobou podporu v mnoha směrech,“ dodává Irena Rybníčková.

Charitativní Průvan v šatníku probíhá kromě obou jaderných elektráren Dukovany a Temelín, také v Praze, Plzni, Ostravě, Zábřehu, Hradci Králové a Děčíně, tedy v centrálních místech regionů, v nichž Skupina ČEZ působí.

Jana Štefánková, specialista komunikace ČEZ – JE Dukovany