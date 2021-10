Letošní ročník nočních exkurzí přichází po loňské preventivní pauze a je zaměřen na spolehlivost a ekologickou čistotu výroby elektřiny. Návštěvníci mají možnost zhlédnout film popisující celý životní cyklus paliva od zpracování přírodní suroviny až po uskladnění po jeho použití v reaktoru, a dále na čistotu provozu z pohledu emisí a vlivu na životní prostředí. Na podobné exkurze se každoročně sjíždí zájemci z různých koutů naší republiky. Každý pátek se do elektrárny může podívat maximálně 32 účastníků nočních exkurzí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.