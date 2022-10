Loni navštívilo akci během celého dne několik stovek, možná tisíc lidí. Zámecká stáj praskala ve švech. Jaké to bude letos, to ukáže až sobota. Lidé se mohou dále těšit na výstavu historických aut, motorek a traktorů. Dále na výstavu zvířat, dílničky pro malé a velké, jízdy na koních a ponících. Kdo vyhledává zábavu, určitě si zatančí u živé hudby a zapojí se do her a soutěží.