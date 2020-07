Teprve druhý sraz rodáků v novodobé historii Budkova plánovali budkovští víc jak půl roku. Letopočet měl být symbolický - v roce 2020 po 20 letech. Bohužel, ještě nedávný nouzový stav, vládní nařízení a hlavně nejistota nedovolila zastupitelstvu obce rozhodnout ve prospěch akce.

Letní kino | Foto: Deník/Leona Paroulková

Byl by to veliký risk. Akce to měla být velmi slavnostní. Nejvýznamnějším momentem by bylo vysvěcení dvou nových zvonů, které budou vyzdviženy do věže kostela sv. Martina. Budkovský kostelík by se rozezněl kompletní sestavou tří zvonů. Jejich nápěv "Gloria" by se po desítkách let opět nesl Budkovem v sobotu 4. července.