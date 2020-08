„Po dlouholeté službě staré auto již dosluhovalo a náklady na opravy rostly. Poslední porucha byla natolik fatální, že vozidlo zůstalo zcela nepojízdné a vznikla tak potřeba pořídit za něj náhradu,“ přibližuje situaci vedoucí Charitních pečovatelských služeb Jana Řádová. Vzhledem k finančně náročné investici se havlíčkobrodská Charita rozhodla požádat o pomoc Kraj Vysočina. „Náklady na nákup nového auta dodavatel vyčíslil na 240 400 korun. Z našeho rozpočtu nebylo možné tak vysokou částku uhradit v plné výši, proto jsme požádali o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu Investujeme v sociálních službách, který každoročně pomáhá poskytovatelům sociálních služeb financovat jejich investiční záměry,“ vysvětluje zástupkyně ředitele Oblastní charity Havlíčkův Brod Markéta Jedličková a dodává, že Kraj Vysočina podpořil nákup nového automobilu částkou 168 280 korun a zbylou část nákladů uhradila brodská Charita ze svého rozpočtu.

V současné době mají Charitní pečovatelské služby v Humpolci k dispozici celkem sedm aut, která denně najezdí v součtu asi 150 kilometrů. „V Humpolci a okolí máme aktuálně 110 klientů. Jde o seniory a osoby s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením. Pečovatelka jich denně navštíví asi dvacet a pomáhá jim například s osobní hygienou, s podáváním stravy nebo s oblékáním. Některým rozvážíme také obědy,“ uvádí Jana Řádová s tím, že pokud by finance na nové auto nezískali, znamenalo by to pro klienty snížení dostupnosti poskytovaných služeb. Kromě pomoci doma využívají klienti také možnost dopravy k lékaři, do obchodu nebo třeba na úřad. Nová Dacia Logan jim v tomto případě nabízí vyšší bezpečnost a komfort při jízdě. „Oproti starému vozu má nové auto více bezpečnostních prvků. Prostor k nastupování a vystupování je zajištěn madly a pasažér má dostatek místa k sezení. Další předností je velký zavazadlový prostor, který pojme mnohonásobně více jídlonosičů,“ pochvaluje si Jana Řádová a dodává, že v kufru auta lze také převézt chodítko či invalidní vozík klienta.

Charitní pečovatelské služby

Pečovatelská služba je jedna z nejrozšířenějších služeb sociální péče, poskytovaná seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a vysokého věku nejsou schopni si sami obstarat domácí práce a další životní potřeby a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Je poskytována občanům v jejich domácnostech a v zařízeních pečovatelské služby. Charitní pečovatelské služby jsou poskytovány v Humpolci, Želivě, Jiřicích, Lipnici nad Sázavou, Golčově Jeníkově a okolí. Projekt je podpořen z rozpočtu Kraje Vysočina a města Humpolec.

Nákup nového auta podpořil Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny v rámci programu Investujeme v sociálních službách 2020.

LUBICA PLESKAČOVÁ, Oblastní charita Havlíčkův Brod