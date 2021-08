Zde se jako již tradičně v našem kraji sešla velká konkurence a vzhledem k absenci disciplíny 100 metrů překážek bylo jasné, že rozhodovat bude požární útok, což se v soutěži samotné potvrdilo a nic na tom nezměnil fakt vítězství ve štafetě. Obavy z požárního útoku se vystupňovaly těsně před samotnou soutěží, kdy došlo ke zranění klíčové závodnice. Holky, zde ovšem ukázaly, že o republiku hodně stojí a v na poslední chvíli složené sestavě předvedly nádherný útok čímž si postup zcela zasloužily. Nutno, ale poznamenat, že další dvě družstva by si účast na republice zasloužily rovněž.

Samotná republika se pro nás již od samého začátku nesla ve znamení hlavně si to užít a mít na co vzpomínat. Tato taktika se ještě více umocnila po nešťastném testu, kdy se družstvo ještě více semklo a předvedlo, jak by se měly závod užívat, mít radost z účasti na této akci a chovat se tak, aby bylo na co v dobrém v budoucnu vzpomínat. Všichni samozřejmě víme, co by bylo kdyby….., ale dvě bronzové medaile ze stovek a útoku ukázaly, že holky si to nejen užívaly, ale dokázaly i potrápit konkurenci a přesně tímto jsme naplnily očekávání z této akce. Moc děkujeme, všem, kteří nám jakkoliv pomohly, nebo na nás v průběhu akce mysleli. Vzhledem k nízkému věku dorostenek z Výčap, slibujeme, že v příštím roce budeme o postup na další republiku bojovat od okresního kola.

Družstvo mužů, bývalých dorostenců v letošním roce uvítalo možnost účastnit se okresního kola bez nutnosti absolvovat překážkové disciplíny. Během zimní přestávky došlo v sestavě k několika změnám, což bohužel vede k jistému handicapu na nejvyšší úrovni, ale vzhledem k podmínkám, které letošní okresní kolo stanovilo, dokázaly této situace plně využít a zaslouženě z prvního místa postoupili do kraje.

Krajské kolo, které se podobně jak okresní v letošním roce neslo v hodně netradičním duchu, dokázali rovněž ovládnout a dokázali tak o co se snažily generace hasičů ve Výčapech dlouho před touto partou.

Ano, všechny postupové soutěže byly, jaké byly, i ta republika nebude jaká by měla být, nebude to přehlídka požárního sportu, ale přehlídka požárních útoků v netradičním provedení. Nicméně v dnešní době musíme být rádi za jakoukoliv uskutečněnou soutěž a nezbývá než doufat, že příští rok bude jiný a my si z toho letošního vezmeme nějaké ponaučení. Možná i pochopíme, že určité byť nechtěné změny mohou být ku prospěchu.

Vít Svoboda, SDH Výčapy