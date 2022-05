Dobrovolnický den v třebíčské nemocnici. Zase všechno jako ze škatulky

Co by to bylo za květen v nemocnici bez dobrovolnického dne. Již tradičně k nám do nemocnice dorazilo osm zaměstnanců z Jaderné elektrárny Dukovany a pět dobrovolníků z Klubu českých turistů Třebíč.

Dobrovolnický den v Nemocnice Třebíč 2022 | Foto: se souhlasem Nemocnice Třebíč