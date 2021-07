Netradiční směna začala energetikům a turistům ve čtvrtek 24. června o půl osmé ráno a skončila ve čtyři odpoledne. Nemocnice připravila pracovní náplň, potřebné pomůcky, ale i občerstvení, včetně oběda. V deset hodin byla připravena malá svačinka v podobě koblihy s kávou a v jednu hodinu byla v nemocniční jídelně servírována špenátová polévka s řízkem Ondráš a zeleninových salátem.

„Na dobrovolnické dny se pravidelně hlásí desítky dukovanských zaměstnanců. Jedná se o ideální propojení skutečné lidské pomoci s pomocí finanční, kterou elektrárna organizacím v regionu poskytuje. Utužování mezilidských vztahů je dalším vítaným benefitem celé akce,“ popisuje zapojení kolegů specialista komunikace JE Dukovany Jana Štefánková.

„Pomoci dobrovolníků s údržbou nemocničního areálu si velmi vážíme. Část řadových zaměstnanců údržby byla od března převedena do očkovacího centra Fórum a je to znát. Na různé drobné opravy nebo stěhování se čeká déle. Dobrovolníci zde odvedli velký kus práce a za to jim patří velký dík,“ oceňuje dobrovolnickou výpomoc zaměstnanců JE Dukovany, Skupina ČEZ a KČT Třebíč ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Pomoc dobrovolníků i na dalších místech

„V uplynulých dnech téměř šedesátka našich zaměstnanců pomohla také v Diakonii Myslibořice, v Domově seniorů, Stacionáři Medvědi a charitní Domovince v Třebíči. Dvě větší party pak čistili Dalešickou přehradu a Mohelenskou hadcovou step a postarali se o ošetření vinné révy jaderného vinohradu,“ dodala specialista komunikace JE Dukovany Jana Štefánková.

Jitka Mácová, tisková mluvčí Nemocnice Třebíč