Dále aby byla dostatečná informovanost občanů o tom, co se děje, ať už hlášením rozhlasu, nebo umístěním na webové stránky obce. I když v médiích je informací dost, tak přece jen ne všichni mají tu možnost a umí se k daným informacím dostat.

Samozřejmě zabezpečujeme roušky pro obyvatele, které nám pomáhají šít místní ženy a další zajistila paní senátorka Hana Žáková. Někteří lidé si ji také sehnali nebo ušili sami. A ti, co ji nemají, nebo potřebují další, tak kontaktují obecní úřad a my ji dodáme k nim domů do poštovní schránky. Oni ji musí pouze vyvařit a poté povinně nosit.

Část ušitých roušek jsme věnovali na charitu Třebíč. Místní organizace Svazu žen zase šije roušky pro nemocnici Třebíč. Každý se snaží pomoci, jak umí, hlavně když na to zůstane nějaký čas při hlídání a výuce našich dětí.

Dále byla nabídnuta pomoc seniorům se zabezpečením nákupů, ale prozatím to moc využívané není, asi každý nějakou tu trochu toho pohybu potřebuje.

Místní družstvo Agrochema stále zabezpečuje vaření obědů pro obyvatele. Jedinou změnou je to, že již nenavštěvují prostory jídelny, ale do osmi hodin dovezou jídlonosiče na sběrná místa a po desáté hodině si je naplněné vyzvednou.

Prostě asi v jedné větě, děláme to, co v dnešní době asi každý, v každé obci.

Jiří Tomešek, starosta obce Studenec