Do práce na kole? Registrace končí 30. dubna

Výzva Do práce na kole každoročně směřuje k ozdravení měst a motivaci k bezmotorovému pohybu. Jubilejní desátý ročník akce ale prošel pod vlivem aktuálních událostí radikální změnou.

Do dalšího cyklu výzvy Do práce na kole se lidé mohou registrovat do konce dubna. Ilustrační foto., | Foto: Archiv deníku