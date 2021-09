Miluji vino. Jeho chuť, vůni, kouzlo i příběh. Proto se často vydávám do kraje vínu zaslíbenému. Na jižní Moravu a do všech jejích koutů. Jakmile přijíždím od Brna a vidím Pálavu s Děvičkami a Stolovou horu se Sirotčím hrádkem všechno ve mně začíná souznít s tímto krajem. Děkujeme Lucii Bartůňkové za krásný příspěvek a fotky.

Při letních cestách po jižní Moravě jsme se zastavili také mezi unikátními sklepy ve Vrbici. | Foto: Lucie Bartůňková

Zrovna tohle jsou místa, která zvládnu navštívit několikrát za rok. I tohle léto jsem tento krásný jižní kout naši vlasti navštívila několikrát. Ať už s kamarádkami na naší již tradiční dámské jízdě ve Vinařství U Kapličky v Zaječí, na víkend na kolo nebo jen tak na jednodenní výlet, protože to naštěstí nemám daleko. Nikdy nevynechám zastavení na kapličce Hradištěk ve Velkých Bílovicích. Je to pro mě jeden ze symbolů tohoto kraje. Odtud je to jen kousek na Vrbici, která musí všem učarovat svými unikátními sklepy. Takovou krásu uvidíte jen tady. A z Vrbice jste za malou chvíli v Čejkovicich, kde stojí za návštěvu nejen tamní sklepy, ale i bylinkový ráj Sonnentor. Vždy ochutnám nějaký z jejich voňavých čajů a je to příjemná zastávka pro odpočinek a načerpání energie. Jestli nebudete mít chuť na čaj, můžete se vydat druhým směrem ke Kobylí na Stezku nad vinohrady. Tady si užijete ten nejlepší výhled na nekonečné vinohrady a okolní krajinu.