V odpoledních hodinách se mohli klienti Barevného světa podívat také do elektrárny. V rámci umělecko – terapeutického projektu totiž neziskové organizace navštěvují se svým klienty zajímavé objekty v České republice. Z fotografií návštěv pak vzejde výstava dokumentující příběhy jednotlivých klientů i organizací. Během léta a podzimu také probíhají workshopy pro osoby s mentálním postižením pod vedením profesionálních fotografů. Vše vyvrcholí uspořádáním společné akce pod širým nebem. Patronkou projektu je Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a světoznámý fotograf Robert Vano. Cílem projektu je podpořit integraci osob s mentálním postižením do společnosti. Více o projektu, který podpořila také Nadace ČEZ na www.fotografiemiproradost.cz

Denní centrum Barevný svět z Třebíče, které zaměstnává hendikepované, přivezlo ve čtvrtek 23. září ráno výtečnou kávu a spoustu slaných i sladkých ručně vytvořených produktů pracovníkům Jaderné elektrárny Dukovany. Odpoledne si pak prohlédli samotnou elektrárnu. Zapojili se totiž do umělecko-terapeutického projektu neziskových organizací s názvem Fotografiemi pro radost.

