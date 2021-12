Vstupné na výstavu je 60 a 35 korun a navštívit ji můžete ve dnech od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Na Štědrý den 24. prosince bude otevřeno od 9 do 12 hodin, 25. - 30. prosince od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, 31. prosince od 9 do 12 hodin a 1. ledna od 13 do 17 hodin.

K tradiční vánoční výstavě připravili na zámku i doprovodný program. V neděli 12. prosince v čase od půl druhé do půl páté odpoledne mohou zájemci přijít na Vánoční dílničky, vstupné je 30 korun. V tentýž den si malí i velcí mohou zazpívat koledy u slámového betlému na nádvoří třebíčského zámku od půl šesté večer.

Derniéra Vánoční výstavy betlémů se koná 16. ledna 2022 od tří hodin odpoledne. Komentovanou prohlídkou provede kurátor výstavy. Vstupné je zdarma.