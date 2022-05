V dvouletém projektu, jehož koordinátorem je zmíněná škola, jsou našimi partnery Základní škola Lachova, Bratislava; Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Záhřeb a Dundaga vidusskola v lotyšském městě Dundaga. Hlavní aktivity projektu se zaměřují na pozorování vodních ekosystémů v okolí daných škol. Žáci chodí pravidelně odebírat vzorky vody a pozorovat vodní živočichy. Následně provádějí chemickou analýzu, měří například pH, alkalitu, nitráty atd. a pod mikroskopem pozorují mikroorganismy, tzv. macrozoobentos. Výsledky svých pozorování vzájemně sdílejí a porovnávají. Samozřejmě nejatraktivnější jsou hlavně osobní setkání se zahraničními kamarády a doprovodné akce. Hostitelská škola se vždy snaží zpestřit program exkurzemi, kulturními akcemi nebo výlety do přírody.

Během pobytu v Záhřebu žákyně navštívily například čističku odpadních vod Zagrebačke otpadne vode d.o.o. a úpravnu vody přímo v Záhřebu, kde se měly možnost detailně seznámit s procesem, kdy je značně znečištěná voda v několika krocích upravena tak, aby zpět do řeky Sávy vtékala v požadované kvalitě. Stěžejní náplní setkání potom byla společná práce mezinárodních skupin mladých badatelů na výstupech projektu. Její součástí byla i návštěva městského parku Maksimir, kde žáci místní partnerské školy provádějí svoje měření. Společně si všichni účastníci připomněli také Den Země.

V rámci poznávání okolí potom studenti navštívili přírodní rezervaci Krka, typickou svými vodopády a průzračně čistou vodou, a rezervaci Lonjsko polje, která je zase význačná svou panenskou čistotou a rozmanitostí vegetace a zvířat. Přestože program, který byl našimi chorvatskými kolegy připraven do posledního detailu, byl značně nabitý, našel se čas i na návštěvu zoo v Záhřebu a procházku městem. Večerní program potom patřil společenským akcím, utužování přátelství a vylepšování jazykových dovedností. Výjezd do Chorvatska se vydařil a již nyní se těšíme na další studentské setkání, které je naplánováno na červen, tentokrát do lotyšské Dundagy.

Článek o naší návštěvě https://www.zov-zagreb.hr/hr/novosti/dan-planeta-zemlje-najljepse-je-docekati-u-hrvatskoj.html

Mgr. et Mgr. František Pažourek, koordinátor projektu