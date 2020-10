Je to jako začarovaný kruh. Vzduch, který dýcháme, obsahuje kromě kyslíku a dusíku zvýšený podíl oxidu uhličitého. Poletují v něm i prachové částice, různé pyly, bakterie a viry. Vdechujeme je, ukládají se na sliznicích, v plicích, na kůži. Nedá se jim vyhnout, protože dýchat prostě musíme.

Na co se snažíme dávat si trochu pozor, jsou potraviny, ale je to sisyfovská námaha, protože ani při nejlepší vůli nevíme, co skutečně obsahují. V jaké půdě rostly plodiny, ze kterých se skládají, jak byly ošetřované, sbírané, transportované, jak se postupovalo při výrobě potraviny… Rozhodující je také, v čem jsou potraviny zabaleny. Totéž se do velké míry týká vody.

Mimochodem, za posledních sto třicet let bylo vyrobeno přes sto tisíc nových syntetických chemikálií, z nichž jen pětadvacet tisíc, tedy čtvrtina, se považuje za relativně bezpečné.

Toxiny vznikají i vlivem radiace. Nemusíme chodit ani na rentgen či magnetickou rezonanci, zcela stačí sluneční záření, bez kterého by život nebyl možný. K tomu můžeme připočíst elektrosmog a vynechat nejde ani smog emoční. Každý náš nezpracovaný hněv či stres se někde v organismu "uloží" a když je toho víc, projeví se jako choroba těla - ekzém, problémy s trávením, rakovina… cokoli.

Až z toho mrazí

Při výpočtu všech znečišťujících vlivů až zamrazí. Detoxikace je v současnosti často skloňované slovo, někdy už téměř zprofanované. Ale když se pojmem detoxikace nemyslí kúra na hubnutí, ale opravdu systematická, pravidelná a smysluplná podpora těch částí organismu, které mají na starosti odbourávání toxinů a "úklid" v našich tělech, význam má.

Příznaky otravy

Akutní otrava těla nás postaví do pozoru a řešíme ji. Ještě nebezpečnější je však mírná, ale permanentní intoxikace. Právě nepatrné, ale neustále zatěžování organismu toxiny je katastrofou pro tkáně a má za následek stárnutí i funkční nestabilitu organismu.

Kdy máme zpozornět? Podle čeho zjistíme, že rovnováha v těle byla narušena a zhoubný vliv toxinů se hlásí o slovo? Jednoznačnými příznaky intoxikace jsou opakované bolesti hlavy, špatná nálada, podrážděnost, neklidný spánek, slabá koncentrace, výpadky paměti, zácpa nebo průjem, zpomalené trávení, pocity nadýmání a plynatosti, celková únava a málo energie, ale i obezita a neschopnost zbavit se nadbytečných kil. „Detoxikace v těle by za normálních okolností měla probíhat automaticky, ale současný způsob života jí zrovna moc nepomáhá. Špatné stravovací návyky, nedostatečný pohyb, stres a znečištěné životní prostředí dennodenně zamořují náš organismus různými toxickými látkami. Častěji se staráme o svůj vzhled a zapomínáme na naše nitro. Přitom právě detoxikace pomáhá organismu zbavit se dlouhodobě nahromaděných toxinů, které negativně ovlivňují kvalitu našeho života,“ myslí si i ambulantní všeobecná lékařka Dana Gogová.

Přínosné vlastnosti bylin

Příroda nás obdarovala množstvím bylinek, které podporují samočištění organismu. Všechny staré kultury využívaly bylinky k léčbě různých onemocnění. Rostliny, které už kdysi znal Hippokratés, jsou dodnes základem moderních léků, jejich význam se nevytratil ani po letech, protože mají stále mimořádně pozitivní účinky. Když víte, jak je správně kombinovat tak, aby jedna podpořila účinek druhé, vznikne silný synergický efekt, který pomůže organismu účinně se očistit a zbavit se toxinů, parazitů a různých chemikálií přírodní cestou.

Tipy pro účninný detox organismu

Důležité je nejprve vyčistit trávicí trakt od nestrávených zahnívajících zbytků potravy, toxinů a přemnožených plísní. A také celkové pročištění tkání a vyplavení nepotřebných látek. Pokud se tělo toxinů nezbaví, můžete mít zažívací potíže, trpět alergiemi a cítit únavu.

Změňte stravovací návyky – do jídelníčku zařaďte hlavně zeleninu, ovoce, lehko stravitelné přílohy, celozrnné obiloviny, luštěniny, ryby a zakysané výrobky. Vyvarujte se pečivu z bílé mouky, červenému masu, alkoholu, sladkostem a jídlům z fastfoodu.

Vsaďte na aromaterapii – na odstranění únavy a detoxikaci organismu jsou vhodné esenciální oleje z citrónu, rozmarýnu, borovice a levandule. Samozřejmě by mělo jít o 100% přírodní oleje, protože např. i 95% olej znamená, že je syntetický a namísto očisty a doplnění energie vám může způsobit problémy.

JIŘINA EKRT JIRUŠKOVÁ