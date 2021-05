O tom, že tradice a zvyky jsou pro všechny důležité, jistě nikdo nepochybuje. Aby tradice nezanikly, je zrovna tak důležité je předávat dál, mladší generacím. I my jsme si ve školce přiblížili prastarý zvyk pálení čarodějnic.

Děti si užily čarodějnické rejdění na Benešce. Také se dozvěděly více o zvycích | Foto: Zuzana Jará (MŠ Benešova Třebíč)

Děti se dozvěděly, co tato tradice znamená, že se vlastně nemusejí bát. Lidé se totiž kdysi od pradávna báli zlých nadpřirozených bytostí a jevů, které si nedokázali sami nijak vysvětlit. Proto se snažili jim bránit nejrůznějšími způsoby. Každá vesnice měla vymezené místo na návrší nebo stráni. Mládež přes den připravovala dřevo na hranici, k níž se večer všichni scházeli, vyhazovali do výše stará zapálená košťata, aby bylo na létající čarodějnice lépe vidět. Stavěly a hlídaly se májky, prováděla se očistná koupel v potoce (brrr), polykaly se pro zdraví květy kočiček, skákalo se přes oheň a tropil se u ohně co největší hluk, protože čarodějnice se křiku a hluku bály a nepřiblížily se…