V horkých letních dnech je logické a přirozené vyrazit s ratolestmi na koupaliště nebo na výlet a užívat si teplé počasí plnými doušky. Nesmíme však zapomínat na důležité a zásadní věci, které nás mohou dostat do nebezpečných situací. I v momentě, kdy se vzdálíte od svého vozidla, byť jen na pár minut, například si nakoupit, můžete své dítě či domácího mazlíčka vystavit života ohrožující skutečnosti. Již po pár minutách se z vozidla stává „rozehřátá pec“.

Kroutíte hlavou, že něco takového by se vám stát nemohlo? Nechat dítě, nebo domácího mazlíčka na zadním sedadle? Při běžných každodenních činnostech, jako je pouhé „odskočení“ si na čerpací stanici nebo do obchodu, kdy se vám nechce složitě odpoutávat a připoutávat dítě na těch pár minut. Nebo nechat „dospat“ dítě v autosedačce, protože se vám jej nechce budit. Pár minut se může snadno protáhnout (složitý výběr, dlouhá fronta, problémy s placením). Jsou to naše rozhodnutí, která ovlivňují budoucnost a kolikrát nejen naši. Chceme ušetřit čas, spěcháme, ať stihneme ještě více věcí za den, jsme ještě více užiteční, máme ještě více zážitků. Nemáme čas zastavit se a popřemýšlet nad tím, co by se mohlo stát a jestli opravdu stojí za to riskovat.

I když necháte auto ve stínu, teplota uvnitř vozidla extrémně vysoce stoupá. Během půl hodiny se dokáže dostat až k padesáti stupňům Celsia! Pro dítě je to jistá smrtelná past. Pro miminka a batolata je pobyt v uzavřeném autě smrtelným nebezpečím po patnácti minutách již při venkovní teplotě 25 stupňů. Malé děti jsou citlivější na změny teplot a nemají dokonalou termoregulaci, takže daleko rychleji dochází k dehydrataci, přehřátí organismu a vyčerpání. Vážné poškození zdraví může být otázkou pouhých deseti minut.

Čím menší a tmavší auto máte, tím rychleji se rozpálí na vyšší teplotu. Věřte, že ani stažené okénko nezachrání dítě před výhní, která ve vozidle vzniká. Je důležité také upozornit, že zapalovač či sprej, které vozíte s sebou, mohou v rozpáleném autě explodovat a zranit posádku vozidla.

Co dělat, když vidíte dítě samotné v zaparkovaném autě? Pokuste se na dítě mluvit, upoutat jeho pozornost. Zaťukejte na okno.

Pokud NEREAGUJE na žádný podnět, bez váhání rozbijte okno, u kterého dítě nesedí. Záchrana života je přednější, než škoda na majetku. Vytáhněte ho co nejrychleji ven. Každá minuta hraje roli. Bezprostředně poté ihned volejte zdravotnickou záchrannou službu. Dítě odneste na chladnější místo. Ochlazujte ho vlažnými obklady postupně od končetin přes trup k hlavě.

Pokud dítě na podněty REAGUJE a nevykazuje známky přehřátí (malátnost, zrudnutí obličeje, nadměrné pocení), ihned uvědomte Policii České republiky, nebo volejte na jakoukoliv tísňovou linku a do jejího příjezdu se snažte s dítětem komunikovat. Jsou-li poblíž lidé, oslovte je a vyšlete je hledat rodiče, kteří mohou dítě vysvobodit ještě před příjezdem policie.

Povede-li se vám včas kontaktovat rodiče a hrozí, že budou chtít odjet před konfrontací s policií, zapište si registrační značku vozidla a předejte ji vyslané hlídce.

Poskytnutí první pomoci je vaše povinnost stanovená zákonem, na to nezapomínejte!

Myslet bychom měli také na naše čtyřnohé mazlíčky. Pomoc zvířeti v rozpáleném autě můžete poskytnout tím, že přivoláte majitele auta. Jestliže se nepodaří majitele sehnat, pak volejte

na tísňovou linku. Když vysvobodíte pejska z „rozpálené pece“. Doporučuje se chladit. Chlazení musí být postupné, není vhodné polévat studenou vodou. Zvíře bychom měli položit na chladné místo (např. dlažba). Nejvíce pomáhá chlazení tlapek vodou nebo ručníkem ponořeným

ve studené vodě. Zajistit proudění vzduchu, nabízet malé dávky chladné vody na pití. Po prvotním ošetření případně převézt k veterináři.

Mgr. Martin Hron

koordinátor prevence kriminality

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina