Voda se podílí na transportu, rozpuštění pro tělo potřebných látek jako jsou kyslík a živiny. Podporuje proces detoxikace, předchází poruchám termoregulace a je nepostradatelná pro naše vlasy, nehty. V neposlední řadě pak zabraňuje stárnutí. V průběhu dne se přirozeně ztrácí močí, potem, dechem, stolicí, a proto je tak nezbytné si pitný režim hlídat a neustále doplňovat, aby nedošlo náhle k dehydrataci. Množství pití vždy záleží na věku, pohlaví, fyzické aktivitě nebo psychické zátěži.

Co se nedoporučuje započítávat do pitného režimu? Například káva, alkohol - dehydratují a odvádí z těla důležité látky pro správné fungování organismu. Stejně tak sladké nápoje a nápoje s vysokým obsahem sodíku, zadržují vodu, zvyšují hmotnost a mléko, které je považováno za potravinu.

Co se týká energy drinků, ty mohou ohrožovat děti i dospělé přímo na jejich životě. Někdy obsahují v jedné plechovce až 160mg kofeinu – normální káva má zhruba 40mg. Obsahuje i konzervant benzoan sodný, který může poškodit nervové buňky. Umělá barviva se dávají do souvislosti s hyperaktivitou u dětí. Množství uváděných sacharidů bývá alarmující.

Doporučení na závěr? Pijte nápoje nekalorické. Pití mějte neustále u sebe. Pokud nejste na pitný režim zvyklí, začínejte pozvolna, postupně navyšujte přijaté množství. Nechte děti, ať si vyberou láhev s pitím, kterou budou rádi nosit do školy třeba s oblíbeným obrázkem. I děti by měly mít pití neustále na očích – na stole, v batohu, v autě, v pokoji. Vyvarovat by se ale měly sladkých nápojů. Děti si vyčerpají svůj energetický podíl sacharidů a následně dochází velmi rychle k nadváze a ke zdravotním problémům.

