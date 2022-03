Ta proběhla v sobotu odpoledne a došlo k menší technické závadě. Protože věcí byla plná obřadní síň, pozvala radnice na pomoc dobrovolníky z řad veřejnosti na čtvrtou hodinu, kdy byl domluvený příjezd dvou dodávek. Jenže cesta byla rychlá a obě dodávky dorazily už chvíli po čtvrt na čtyři. Bylo by nesmyslné, aby půl hodiny čekaly, a tak jsme je naložili ve třech spolu s osádkami. Tím se ještě jednou omlouváme dobrovolníkům, kteří přišli na čtvrtou hodinu, kdy již bylo hotovo, a moc jim děkujeme za zájem a snahu pomoci!

Původně jsme měli obavy, jestli se do aut všechno vejde, ale podařilo se a to včetně pěti elektrocentrál – tří, které koupil a daroval městys Okříšky a dvou darovaných výrobcem Alfa In. Osádky, které je přebíraly, tento nápad velmi ocenili a určitě najdou uplatnění jak v uprchlických táborech, tak u jednotek ukrajinské armády.

Přejeme Ukrajině brzké ukončení bojů, mír a svobodu!

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky