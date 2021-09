Rezervujte si termín 11. a 12. září na Pístovské mokřady. Závody s doprovodným programem budou totiž největší v historii a vy tam rozhodně nemůžete chybět. Kromě mezinárodního mistrovství v offroadtrialu vám přivezeme několik dakarských závodníků. Účast už potvrdil nejúspěšnější letošní závodník Martin Macík s celým svým Big Shock Racing týmem nebo Ondřej Klymčiw se zbrusu novou Škodovkou na Dakar.

Pístovské mokřady. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Co vás čeká dál? Budou to jízdy v závodním kamionu, autogramiáda, dakarský bivak a besedy s dakarskými závodníky. Znovu dorazí vojenský obojživelný pásák, který byl loni na roztrhání. Zopakujeme si i skoky do Jožina z Bažin. Odrazová rampa bude letos ještě vyšší a víc bude i bahna. Znovu chytáme ženský trial. Pro děti máme spoustu atrakcí včetně trampolín nebo terénních čtyřkolek. Pístovské mokřady jsou už tradiční akcí pro terénní auta ze všech koutů České republiky. Konají se na jaře a na podzim bývalem vojenském areálu v Pístově u Jihlavy.