Furlánsko je v České republice poměrně neznámý pojem – a přitom jím projel snad každý, kdo aspoň jednou zavítal do Itálie. Touto oblastí na severovýchodě Apeninského poloostrova, která je zároveň i partnerským regionem Kraje Vysočina, totiž vedou všechny dálnice mířící k Jadranu.

Cyklojízda krajem Furlánců. | Video: Deník/Milan Krčmář

Většina lidí tudy však jen projede, aby byla co nejrychleji u moře – a připraví se tak o velice krásné zážitky. Ve Furlánsku je totiž plno zajímavých míst, která rozhodně stojí za to navštívit.

A tak redaktor Třebíčského deníku Milan Krčmář opět osedlal svoji miniskládačku Brompton a z Tarvisia na rakousko-italských hranicích jel až do přímořského letoviska Caorle, aby o této cestě popovídal na své další besedě. „Je to kraj, který je nám blízký nejen vzdáleností. Kdysi dávno patřil k českému království a jeho část spadala až do roku 1918 pod Rakousko-Uhersko,“ vysvětlil Milan Krčmář.

„Je to kraj blankytně modrých řek a krásných hor, ale i kraj, v jehož duši jsou dodnes jizvy způsobené obrovským zemětřesením z roku 1976. Lidé tam mluví nejen italsky, ale někteří i německy či slovinsky – a k tomu i furlánsky. Zajímavým jazykem, který krásně kombinuje románský i slovanský pravopis,“ přiblížil Furlánsko třebíčský cestovatel.

O tom, co vše na své cestě zažil, popovídá hned dvakrát. Nejprve v Třebíči, poté v Brtnici.