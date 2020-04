Vrkání v nouzovém stavu v Polici

Opět to vypuklo, opět zvony odletěly do Říma a opět se sešly děti v Polici, aby připomněly občanům obce, že jsou tu svátky Velikonoční. Účast byla hojná, sešlo se třicet jedna dětí a mládeže. Ale to bylo vrkání v Polici v roce 2019.

Vrkání v Polici v minulém roce | Foto: Archiv obce