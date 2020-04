Pomocnou ruku všem organizacím, městům i obcím, které chtějí přispět k boji proti současné epidemii koronaviru v České republice, podala Nadace ČEZ. Prostřednictvím vyhlášeného grantu tzv. Krizové pomoci pomohla zmírnit současný nouzový stav v obcích a městech ČR.

Ve speciálním grantu, který je maximálně zjednodušený pro časově rychlé vyřízení a účinnou pomoc, žádaly organizace převážně o finance na nedostatkové ochranné roušky, desinfekci či rukavice. Za darované finance nakupovaly šicí stroje či materiál na výrobu těchto ochranných roušek či ochranných obleků, na materiál do tzv. 3D tiskáren, na kterých tiskly nedostatkové ochranné štíty pro lékaře, zdravotní a ošetřující personál, policisty i hasiče.

Do šití roušek se s vervou pustili i v mnoha obcích. Jednou z mnoha podpořených obcí na Vysočině byla také obec Račice. „Mohli jsme z nadačních financí pořídit šicí stroj i materiál na roušky, ale také potřebnou desinfekci pro veřejné prostory i pro občany. Dále jsme nakoupili nanofiltry do zhotovených dvojitých roušek, které mají dlouhou trvanlivost,“ říká starosta obce Jiří Rosický. „Zhotovené roušky předáváme občanům, kteří krejčovským uměním zrovna nevládnou, další distribuujeme do služeb a potřebným ústavům, jako je např. Diakonie Myslibořice,“ dodává starosta Rosický.

„Byl jsem opravdu mile překvapen rychlostí vyřízení všech minimálních formalit. Děkuji za tuto rychlou a účinnou pomoc,“ dodává starosta Račic Jiří Rosický.