Neziskový spolek Vrátka v Třebíči zaměstnává na čtyři desítky osob se zdravotním postižením na různých pracovních pozicích ve svých neustále se rozšiřujících provozovnách. Vrátka to jsou dvě kavárny, pekárna, žehlírna, bazárek, dvě trafiky a v neposlední řadě také šicí dílna.

Kdo má ve Vrátkách ruce, šije roušky | Foto: Archiv Vrátka

A ta je právě v poslední době maximálně vytížená kvůli šití důležitých roušek, které minimalizují šíření nákazy obávaného koronaviru. „Kdo má ve Vrátkách ruce, ten šije roušky, jen nám chyběly potřebné stroje,“ říká Irena Rybníčková, předsedkyně sdružení. „Už dříve jsme chtěli zakoupit dva nové šicí stroje a další k entlování, nezbývaly ale peníze.“ Nadace ČEZ přišla s nabídkou pomoci a promptně zareagovala na současnou situaci. Během pár dnů proběhlo zrychlené schválení správní radou, elektronické vyřízení smlouvy a peníze na stroje přistály na účtu organizace. „Se společností ČEZ a Jadernou elektrárnou Dukovany spolupracujeme roky a nikdy nás nenechají na holičkách,“ usmívá se Irena Rybníčková. „Tentokrát to byla pomoc opravdu za pět minut dvanáct.“ Na nových strojích se od dnešního dne šije o sto šest. „Je to naprosto jiná práce, jde to téměř samo,“ říká jedna z dobrovolnic.