Šití roušek, výroba ochranných štítů pro záchranné složky, rozvozy léků a jídla seniorům, nákup ochranných pomůcek – zmírnit dopady epidemie koronaviru pomáhají především drobné kroky neziskových organizací, měst a obcí. Právě jim Nadace ČEZ na Vysočině vyplatila více než 1,7 milionů korun v rámci bleskové Krizové pomoci.

Ve speciálním grantu Krizová pomoc žádaly organizace převážně o finance na nedostatkové ochranné pomůcky. Za příspěvky pak nakupovaly šicí stroje či materiál na výrobu roušek a ochranných obleků, materiál do 3D tiskáren pro tisk ochranných štítů pro pracovníky v první linii. S přispěním nadace se podařilo také zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům.

„Naším cílem bylo nechat obce a organizace, aby se samy rozhodly, co je momentálně pálí a jak chtějí pomáhat. Nejlépe totiž vědí, jak zapojit místní obyvatele,“ říká předseda správní rady Nadace ČEZ a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Chtěli jsme pomoci hlavně rychle, protože čas hraje v době epidemie klíčovou roli. Grantové řízení jsme proto maximálně zjednodušili a o projektech se rozhodovalo každý den včetně víkendů on-line,“ dodává ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Jako první se zapojila do šití roušek nezisková organizace Vrátka, která do své šicí dílny nakoupila za nadační prostředky další tři stroje, které zefektivnily výrobu roušek. Roušek tak mohlo být dostatek pro Město Třebíč, třebíčskou nemocnici, ale třeba i pro energetiky v Jaderné elektrárně Dukovany.

Pomocnou ruku podala také třebíčská charita, která za přispění Nadace ČEZ dodávala roušky potřebným a zřídila krizovou linku pomoci pro psychickou i duchovní podporu. O bezpečnost svého personálu i klientů se také mohla postarat domácí hospicová péče Sdílení Telč nebo třebíčská pečovatelská služba Diana, která vyjíždí k pacientům do širokého okolí. Krizovou pomoc také přijala třebíčská nemocnice, která nakoupila ochranné pomůcky pro své zdravotníky. Do šití roušek se s vervou pustili i v mnoha obcích. Jednou z mnoha podpořených obcí byla také obec Račice. „Mohli jsme z nadačních financí pořídit materiál na roušky, ale také potřebnou desinfekci pro veřejné prostory i pro občany. Dále jsme nakoupili nanofiltry do zhotovených dvojitých roušek, které mají dlouhou trvanlivost,“ říká starosta obce Jiří Rosický. „Zhotovené roušky předáváme občanům, kteří krejčovským uměním zrovna nevládnou, další distribuujeme potřebným ústavům, jako je např. Diakonie Myslibořice,“ dodává starosta Rosický.

„Víme, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Zároveň tato situace ukázala, že v České republice žije ohromné množství lidí, kteří nezištně věnují svůj volný čas, materiál a znalosti. A mě nesmírně těší, že jsme jim mohli rychle a efektivně pomoci. Plníme tak i naše heslo, že pomáháme všude tam, kde působíme,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Mezi dvě desítky podpořených míst na Vysočině se řadí také město Hrotovice. „Doba není lehká, jsme si všichni vědomi toho, jak náročné období naše republika právě prožívá a že situace bude náročná nadále i v blízké budoucnosti. Nadace ČEZ zareagovala na současnou krizovou zdravotní situaci velice rychle vyhlášeným grantem, do kterého se přihlásilo i město Hrotovice. Během tří dnů proběhlo schválení, následovalo elektronické vyřízení smlouvy a zaslání financí. Díky této zjednodušené a zrychlené administraci jsme mohli našim občanům v krátké době poskytnout roušky s vícevrstvými filtračními vložkami s polypropylenovou vrstvou s podílem nanovláken. Jsme rádi za dlouhodobou spolupráci a nadstandartní vztahy s Nadací ČEZ a Jadernou elektrárnou Dukovany,“ říká starostka města Hanka Škodová.

Nad rámec grantu Krizová pomoc Nadace ČEZ ještě přispěla 4,1 miliony korun třem nemocnicím. Fakultní nemocnice Motol využije grant ve výši dvou milionů korun na nákup monitorů životních funkcí pacientů s COVID-19. Tato zařízení s několika senzory slouží k nepřetržitému sledování zdravotního stavu pacientů. Fakultní Thomayerova nemocnice si za 1,6 milionů korun od Nadace ČEZ koupila svou první sanitku pro převoz vysoce infekčních pacientů. Sanitka je vybavená speciální filtračně ventilační jednotkou, která zajistí ochranu zdravotníků. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady použije příspěvek ve výši 560 tisíc na pořízení diagnostického přístroje Real-Time PCR analyzátor Cobas Z 480. Díky němu bude moci významně navýšit počet osob testovaných na COVID-19 metodou RT – PCR. Tato metoda je jediným spolehlivým průkazem akutní infekce způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Nadace ČEZ původně na grant krizová pomoc vyčlenila 15 milionů korun. Obrovský zájem ze strany měst a obcí i neziskových organizací ale předčil očekávání. Díky mimořádnému příspěvku ČEZ Distribuce tak mohla objem peněz zdvojnásobit a uspokojit stovky zájemců.

JANA ŠTEFÁNKOVÁ, útvar komunikace ČEZ, JE Dukovany, regionální zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu