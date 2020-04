I tak jsou faráři se svými farníky v kontaktu

Bazilika sv. Prokopa | Foto: Deník / Redakce

Nejen liduprázdné ulice, také zavřené kostely charakterizují dnešní dobu. Jakoby se z města vytratil i život věřících. Je to ale jen zdání. I v tomto čase je církev velmi aktivní, přestože poněkud jinak, než je obvyklé. Za zavřenými dveřmi chrámů slouží kněží pravidelně mše, samozřejmě před úplně prázdnými lavicemi. Že je to zvláštní pocit, o tom ví své také Pavel Opatřil, farář z baziliky sv. Prokopa - největšího kostela v Třebíči. „Někdy se přesunu do opatské kaple. Je tu menší prostor a nejsem tu tak sám“, směje se kněz, který ve farnosti působí teprve od září. Na bohoslužbu v hlavní lodi při radostné neděli si pak pozval svého kolegu, faráře z jejkovského kostela Vojtěcha Louba. Třebíčský děkan Jiří Dobeš zase v kostele sv. Martina každý den před oltářem rozsvěcuje svíci u sošky Panny Marie z Mariazell, kde je umístěn tento text: „Svatá Maria! Oroduj za Třebíč, celou českou zem i Evropu!“