Mezi prvními, kdo objednal roušky u dukovanské firmy Disting, byli právě Dukovany, Rouchovany, Horní Dubňany, Hrotovice, Mohelno a další blízké obce. I tak se spousty dobrovolníků vrhlo na domácí šití roušek. Také díky této aktivitě se podařilo rouškami zásobit všechny, kdo je potřebovali. A zbylo i na ostatní. V pátek 27. března přivezl starosta Rouchovan Vladimír Černý do třebíčské nemocnice tři sta kusů roušek, které ušily ženy-dobrovolnice v Rouchovanech a Šemíkovicích. „K tomu jsme přidali dvacet kusů ochranných obleků tyvek. V zajišťování pomoci dál usilovně pokračujeme,“ sdělil starosta Černý. V Dukovanech uvažují nad finanční pomocí pro třebíčskou nemocnici. Obec ročně přispívá částkou sedmdesát tisíc korun a pro letošní rok chce starosta Miroslav Křišťál navrhnout zastupitelům mimořádný příspěvek pro nemocnici na pořízení ochranných pomůcek.

Rešice a Horní Dubňany pomáhají s rozvozy

Starostka Rešic Petra Jílková objednala roušky u spolku Barevný svět. Poté je distribuovala do každé domácnosti. V současné době mají na obecním úřadě zásobu roušek pro ty, kteří budou potřebovat další. Hasiči z Rešic a Dolních Dubňan se přihlásili k dobrovolné pomoci s rozvozem obědů po Moravskokrumlovsku a vypomáhají také rakšickým hasičům, kteří svážejí materiál na výrobu roušek od dobrovolníků a rozvážejí hotové roušky těm, kteří potřebují.

Vyrábějí ochranné štíty pro lékaře

Několik pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany iniciovalo výrobu ochranných štítů na 3D tiskárnách. Využili svých zkušeností s nejmodernějšími technologiemi a začali za pomoci 3D tiskáren vyrábět ochranné štíty pro lékaře z regionu elektrárny. Během několika dní se celá akce rozjela tak, jak to ani sami nečekali. Deset prvních kompletních výrobků v pondělí 30. března převzali lékaři a sestry z ordinací na JE Dukovany. „Máme v Dukovanech malý technický kroužek při SDH Dukovany s 3D tiskárnou a zvažovali jsme výrobu ochranných obličejových štítu pro lékaře. Ozývají se nám desítky lékařů, zubaři, psychiatři, alergologové, lékaři z ARO nebo z dětských oddělení nemocnic. Ochranné štíty tak putují nejen k lékařům z elektrárny, ale také do Brna, Velké Bíteše, Hrotovic, Třebíče nebo do Moravských Budějovic. Už teď máme téměř dvě stě čtyřicet požadavků,“ popisuje Jiří Pospíšil z I&C Energo. Do výroby se zapojil i Mirek Chvátal z Rešic.

Potřebný materiál nebylo jednoduché sehnat. Poskytli ho dobrovolníci a menší firmy z okolí. Velmi rychle pomohla také Nadace ČEZ, která v rámci grantu určeného na krizovou pomoc poskytla prostřednictvím Ekoregionu 5 finanční prostředky na jeho nákup. „Díky této podpoře budou moci pracovníci z elektrárny vyrobit stovky ochranných štítů pro lékaře v našem regionu a za to jsem opravdu vděčná,“ říká předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková.

Eva Fruhwirtová, efcomm