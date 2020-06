Dopoledne se náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou proměnilo ve velký motosalon ve kterém dominovaly především mopedy Stadion S11, které se u nás vyráběly před více než půlstoletím. To světelský Stadion klub S11 pořádal již 14. ročník populární Propagační jízdy Vysočinou.

Během dopoledne se organizátorům přihlásilo ke startu 116 účastníků, především majitelů oblíbených „kozích dechů.“ Valná část historických mopedů byla ve velmi zachovalém stavu, tak jak tyto stroje opustily výrobní linky továrny v Rokycanech. Stalo se již tradicí, že si mopedisté při podobných setkáních vyměňují rady, kde sehnat potřebné součástky nebo jak je vyrobit, aby své miláčky zachovaly v originálním stavu.

Pestré bylo startovní pole účastníků letošní jízdy, když do Světlé přijeli mopedisté například až ze Zbiroha, Žebráku, Rakovníka, Roudnice nad Labem, ale nejdále to měli mopeďáci z Černčic u Loun a Liběchova, shodně 170 km. Přesně v poledne se početný peloton bzučících strojů, ve kterém bylo i jedenáct žen, vydal na pětašedesátikilometrvou jízdu po trase Světlá nad Sázavou, Sázavka, Golčův Jeníkov, Vilémov, Uhelná Příbram, Habry, Bačkov s cílem v lyžařském areálu na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou. „Cestou bylo pár drobných závad, ale do cíle dojeli všichni v pořádku,“ dodala již na Kadlečáku Michala Chladová, která řídila doprovodný vůz.

Jiří Víšek