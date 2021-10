Po roční pauze v pořádání tradičních ozdravných pobytů způsobené omezením z důvodu coronavirových opatření se mohly letošní ozdravné pobyty pro téměř sto osmdesát členů realizovat.

Ozdravný pobyt v Piešťanech | Foto: Miroslav Papírník

Luhačovice od 17. srpna do 24. srpna a 24. srpna až 31. srpna 2021 zajišťované paní Marcelou Bártovou a paní Růženou Líbalovou. Od 6. září do 12. září organizované paní Sylvou Tkaplečíkovou se konal pobyt v Bechyni. A od 13. září do 19. září v Piešťanech se uskutečnil pobyt vedený paní Jiřinou Kosteleckou.