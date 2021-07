Letošní květnový Trh se konal jen v omezené míře. Zúčastnilo se jen pár skalních členů našeho spolku. Dnešní červnový trh můžeme považovat za plnohodnotný, ale nabídka těch zvířat bohužel nebyla nijak pestrá. Zeptal jsem se také, jaký mají chovatelé názor na nápady některých poslanců, na zrušení klecového chovu nejen u slepic, ale i u králíků, vepřů atd. Zdá se, že napříč tou Evropou se dostávají k moci tady ti v úvozovkách ochranáři – zelení, kteří - jsou většinou panelákoví odchovanci a mají doma maximálně nějakého křečka v kleci, nebo rybičky v akváriu. Ty velkochovy králíků jsou v podstatě postaveny na klecovém systému. Ti králíci tam ale v žádném případě netrpí. Protože tam prožívají plnohodnotný žitot . Mají ideální teplotu, ideální vlhkost, vyvážené krmení.

Podle mě by se spíše měli zaměřit například na chovatele , kde jsou drženi psi velkých plemen v malých bytech. To je týrání. Já dodávám, že vídávám, jak ráno vedou z paneláku i čtyři psy na venčení. A potom celý den jsou jeich páníčci v práci. Asi tady ti ochranáři si vybijí své pudy na užitkových zvířatech. Pokud se jim to podaří prosadit, tak to by byl konec drobnochovatelství, protože nikdo z nás ta zvířata netýrá, protože dáváme jim první i poslední. A mají ty podmínky velice dobré. A v těch králíkárnách je to tradice. Jsou to, jak říká pan prezident, ekoteroristé. Pan předseda ještě dodává, že plánují pořádat pravidelně každou třetí neděli Trhy zvířat. 16. - 17. října mají v plánu uspořádat výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů.

Doufejme, že se nám tato výstava vydaří, že bude dobrá navštěvnost a že se bude našim chovům dobře dařit.

Josef Kropáč