Student průmyslovky, kontrolorka účetnictví, učitelka z umělecké školy. Nesourodá trojice, že? Přesto tito lidé mají něco společného. Začalo je bavit dobrovolnictví, neokázalé rozdávání radosti, které ve výsledku přináší velké uspokojení i jim samotným.

Dobrovolníci v třebíčské Charitě jsou důležití. | Foto: Jakub Mertl

„Ten kluk z průmky chodí do domova důchodců za konkrétním osamělým starým pánem, rozumějí si. Student seniora vyslechne, spraví mu třeba mobil. Vstoupili si do života a těší se na sebe,“ říká Marta Valová. V Oblastní charitě Třebíč má na starosti právě koordinaci dobrovolníků v okrese, z nichž jsou desítky aktivních celý rok.

Dobrovolničení je zajímavý fenomén. Kde všude se takoví lidé uplatní? Někteří chodí do domovů důchodců, jiní doplňují práci charitních zaměstnanců u uživatelů služeb všech věkových kategorií.

Málo viditelní, přitom důležití. Pečuji doma, jak na to? Vysvětlili v Třebíči

Motivace pro dobrovolnictví? Různá. Někdo si potřebuje postavit protipól k typu svého zaměstnání. Jiný má pravidelně volný čas a rád by ho nějak užitečně zaplnil. Další se chystá vzdělávat v oboru, kde se zkušenosti s prací s konkrétním typem lidí hodí. „Mám tady budoucí studentku psychologie. Hezky se podařilo propojit ji s charitní službou Paprsek naděje, která se věnuje lidem s psychickými potížemi,“ uvedla příklad Marta Valová.

V charitním šatníku zase dvakrát týdně obsluhují dobrovolnice – seniorky.

Vězeňská křídla

Dobrovolnictví se uplatňuje i v jedné dost nevšední oblasti – v dopisování s vězni v rámci programu Prison Wings. Tady pozor, nejde v žádném případě o seznamku. Odsouzení lidé ve výkonu trestu píšou výhradně na jednotnou adresu třebíčské Charity a pisatel zvenčí je vždy anonymní. „Uvězněný člověk získává příležitost prolomit samotu, má šanci se svěřit někomu, kdo o něm nic neví. Ti dva si můžou prostřednictvím řádek jen tak povídat nebo se třeba učit cizí jazyk. Dopisování končí datem výstupu z výkonu trestu,“ přiblížila Marta Valová, jak program funguje.

Vrátíme-li se ke starým lidem, obvykle u nich platí, že neskrývají potěšení, když mají někoho chvíli jen pro sebe a můžou mu vyprávět vzpomínky. Člověk nezatížený dřívější osobní vazbou, obdařený trpělivostí a empatií, bývá vítaným posluchačem. Umí se vypravěče zeptat jinak než rodina, vidí nové souvislosti. Je proto dobře, když se osamělý senior neostýchá a obrátí se na dobrovolnickou organizaci, pokud by rád získal takového „parťáka“.

Ludmila měla v mládí netradiční profesi. Její výrobky odebírala i televize

A jakou motivaci měla Marta Valová, jít koordinovat dobrovolníky? Prací s lidmi se zabývá celý svůj profesní život. Původně sice vystudovala textilní průmyslovku, ale už v posledním ročníku věděla, že zamíří jinam, do sociální oblasti. Za dalším vzděláním i prací. Nastoupila do dětského domova, pak se výrazně podílela na vzniku a fungování Domova bez zámku - organizace, která má na starosti lidi s mentálním a kombinovaným postižením, jimž pomáhala vytvořit nové domovy. Domov bez zámku usiluje i o plnohodnotné začlenění klientů do života místních komunit.

Protože si Marta přála po řadě let změnu, je teď v Charitě. „Pomalu se blíží první výročí, co tuhle práci dělám a už teď vím, že jsem se rozhodla správně. Baví mě sledovat vývoj, když setkání klapne a povahy dobrovolníků a klientů si sednou,“ rekapituluje. „Moc hezky podstatu dobrovolnictví glosovala jedna z jeho adeptek, když řekla skoro reklamní slogan, který bezezbytku platí: dobrovolnictví znamená dělat radost druhým i sobě,“ uzavírá.

Zdroj: Youtube