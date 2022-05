Vítr, mlha, kapky na předním skle auta. Tak vypadal uvítací ceremoniál. A přitom bylo za čím putovat. Letos se chaloupečtí rozhodli věnovat Den Země Ukrajině. A to zcela. Od jídelníčku (boršč, pelmeně, vareniky, terty pirog…) až po vybrané vstupné. Ukrajina však provázela veškeré dění. Cíl byl takový, abychom se na Ukrajinu podívali očima nikoli válečného stratéga či vyděšeného civilisty sledujícího postupující fronty vojsk a výbuchy bomb, ale očima někoho, který vybírá prima místo na dovolenou. V zemi, kde je krásně a kde jsou šťastní a příjemní lidé.

Hned za branou jste si mohli zahrát dětské ukrajinské hry s půvabnými říkadly. Hrami provázela rovněž půvabná Ukrajinka Oksana ze Záporoží se svými dvěma syny. Běhen pár okamžiků se proměnila ve zkušenou lektorku, která dovedla vysvětlit nejen pravidla dětských her, ale také pravidla ryze české hry kuličky, která se hrála na plácku hned vedle. Krásné totiž bylo, že k ekocentru se pěšky vydalo mnoho Ukrajinců, kteří jsou ubytování ve vesnicích z blízkého okolí.

Když jste si za recitace říkadel dostatečně zaskotačili a prst vás už moc brněl od cvrnkání kuliček, mohli jste se podle šipek, fáborek a slepé mapy vydat za krásnými místy Ukrajiny. A dokonce se i ponořit do hlubin Kyjevského metra a projet si všechny jeho trasy s prohlídkou zastávek.

Před chladným počasím se bylo pochopitelně možné se uchýlit do zámečku a vyzkoušet si svou prostorovou představivost a zručnost se štípánkami, čili tenkými třískami, ze kterých se dají bez pomocí spojovacího materiálu konstruovat úžasné věci. Nakreslit si a nechat vyrobit placku na kabát, zaset symbolická semínka slunečnic a vyrobit zápich k označení květináče, dát si vynikající kafčo, nebo rovnou boršč… Po odpočinku v teple je ale třeba rychle vyrazit ven a hledat podivné symboly cyrilice, jejichž vyluštěním jste se mohli dozvědět zašifrované sdělení. A nebo z čísel a písmen, které nesly holubice míru, poskládat jejich vzkaz. A zase hurá do jídelny, protože díky slabší účasti jsou pořád ještě k mání vareniky a ty teda jsou!

„A nebyla by nějaká krabička? My bychom si koupili i domů…“ Z Chaloupek tedy tuto neděli zmizely všechny krabičky a sklenice, které mohou být postrádány a v mnoha rodinách bude ukrajinské menu pokračovat i po neděli. Inu, kdo přijel, nelitoval. Zvláště, když vítr přestal dout a občas vykouklo sluníčko. A až ta pitomá válka skončí, určitě se do Ukrajiny vydáme doopravdy.

Jan Uher

Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola