Zdravotníci zachraňují lidské životy, je třeba jim v této vypjaté době dodat energii. Proto pracovníkům z covidových oddělení více než 60 nemocnic v celé České republice předávají v těchto dnech zástupci ČEZ společně s pracovníky i klienty chráněných dílen balíčky plné energie. V Třebíči převzala zásilku pro zaměstnance nemocnice náměstkyně pro léčebnou péči Hana Chmelíčková: „Děkujeme, že na nás myslíte, je to velké povzbuzení pro nás všechny.“

Balíčky se dostanou v průběhu prosince a ledna k více než 20 tisícům lékařů, sester a dalšímu zdravotnickém personálu. Na Vysočině putují děkovné zásilky také do Nemocnice v Jihlavě, na jižní Moravě pak do všech brněnských nemocnic a do Nemocnice v Ivančicích.

„Mám k těmto lidem, kteří každý den věnují veškerou energii k záchraně životů covidových pacientů, obrovskou úctu a obdiv. V době, kdy čelí již déle než rok opakovaným vlnám epidemie a bohužel od některých i naprosto nepochopitelným slovním útokům, jim tímto chceme za ČEZ vyjádřit naši podporu a poděkování,“ uvedl k celorepublikové podpoře zdravotníků předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Do sestavení děkovných balíčků pro zdravotníky zapojila společnost ČEZ celkem 23 regionálních chráněných dílen, které poskytují práci lidem s postižením. Letos kvůli špatné pandemické situaci nemohly v provozech ČEZ proběhnout tradiční vánoční trhy, na kterých tyto dílny pravidelně prodávají energetikům své výrobky. Jejich práce a snaha tak díky současné akci nepřijde vniveč.

„V pekárně jsme připravili s láskou a péčí chutné vánoční štoly. Věříme, že zdravotníkům dodají hodně energie do dalších dnů,“ říká Irena Rybníčková ze spolku Vrátka v Třebíči, který vytváří nejen v pekárně, ale i v dalších provozovnách v Třebíči desítky chráněných míst. Jako další přidali své výrobky pracovníci i klienti Oblastní charity v Třebíči, spolků Barevného světa, Míša a Míša z Třebíče. Z Náměště nad Oslavou přivezli vánočky a kávu zaměstnanci i klienti kavárny Pohodička.

Také podpoře nemocnic napříč republikou se Skupina ČEZ věnuje dlouhodobě. Jen za loňský a letošní rok prostřednictvím Nadace ČEZ poskytla třem desítkám nemocnic přes 14 milionů korun. Jednalo se zejména o příspěvky na přístroje a pomůcky, na vybavení nemocničních oddělení, ale třeba i na zútulnění bezprostředního okolí nemocnic.

V třebíčské nemocnici podpořil ČEZ v minulých letech nákup mnoha důležitých zařízení v hodnotě řádově miliónů korun, naposledy to byl nákup důležitých ventilátorů.

Jana Štefánková

specialista komunikace ČEZ, JE Dukovany