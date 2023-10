Deset nadějí českého baseballu. Hráči Třebíče bojují o reprezentační dres

Rovná desítka hráčů baseballového klubu Třebíč Nuclears prošla do dalšího kola reprezentačních výběrů v kategoriích žáků do 12 let a juniorů do 18 let. Z jednotlivých týmů byl přihlášený rekordní počet sto sedmi žáků a šedesáti osmi juniorů. Dějištěm náročných testů se pro většinu hráčů stal Sportovní areál Na Hvězdě v Třebíči, kde proběhly kompletní žákovské výběry a moravská část výběru juniorů.

Mladí baseballisté Třebíče Nuclears bojují o národní dres. V kategorii žáků do 12 let postoupili do dalšího kola reprezentačních výběrů Dominik Kliner (2. zleva), Robin Karpíšek (3. zleva), Mikuláš Balog (5. zleva), Martin Tretera (6. zleva) a David Proke | Foto: Tomáš Kliner

Žákovskou reprezentaci čeká náročná příprava pod vedením hlavního trenéra Mariána Krásného na domácí mistrovství Evropy v příštím roce. Na dalším společném tréninku se výběr potká během listopadu v kryté hale a účastnit se ho budou také postupující zástupci Nuclears Dominik Kliner, Robin Karpíšek, David Prokeš, Martin Tretera, Mikuláš Balog a z prvního kola omluvený Adrian Batora. Evropským šampionátem vyvrcholí také příprava juniorů. Většina hráčů této kategorie má za sebou řadu zkušeností na mezinárodním poli. A další získají už v únoru na přípravném turnaji reprezentace v Puerto Ricu. O místo ve finální sestavě týmu vedeného Filipem Procházkou se bude ucházet také čtveřice hráčů z týmu Třebíč Nuclears, kterou jsou Pavel Jozek, Pavel Peroutka, Benedikt Růžička a Vojtěch Šabacký. Robert Vávra