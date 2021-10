Přehlídka lidových muzik je pořádána v rámci projektu Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Do projektu jsou zapojeni partneři ze čtyř regionů – Dolního Rakouska, Horního Rakouska, Jižních Čech a Kraje Vysočina. Cílem projektu je zvýšení zájmu veřejnosti o nehmotné kulturní dědictví příhraničních regionů, prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými regiony, vytváření společné nabídky akcí, propojení prezentace tradiční lidové kultury v příhraničí, poznání tradic, zvyků, řemesel a lidové kultury na obou stranách hranice a jejich uchování pro budoucí generace.

Nezbývá než doufat, že epidemiologická situace zůstane i nadále příznivá a že všechny soubory dorazí ve zdraví a v plném obsazení. Všichni účastníci a hosté se mohou těšit na příjemně strávený čas v útulném prostředí Centra tradiční lidové kultury. Budou se moci zaposlouchat do svižných i podmanivých tónů lidové hudby několika regionů, pokochat se krásou lidových krojů a užít si společnosti dobrých přátel, známých a dalších účastníků přehlídky se zájmem o tradice a lidovou kulturu.

Rakouští Grensbergmusi, podobně jako Bajdyš či Drahan, se divákům představí i v neděli. V programu je doplní Dudácká muzika Folklorního souboru Javor z Lomnice nad Lužnicí a Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice se zpěvačkami Národopisného souboru Bítešan. Třebíčské setkání tak může být pro veřejnost příležitostí sledovat, co je pro jihočeskou, podhoráckou, horáckou a rakouskou lidovou hudbu společné a v čem se naopak liší. Navíc nástrojové obsazení muzik od smyčcových nástrojů přes cimbál, dudy, křídlovky, tuby, akordeon až po starodávné skřipky nabízí samo o sobě nevšední zážitek.

Program přehlídky po oba dny zahájí ve 14 hodin Lidová muzika folklorního souboru Bajdyš z Třebíče, ta jako jediná doprovodí i své tanečníky. V sobotu se dále můžeme těšit na muziky folklorních souborů Bystřina ze Zlivi, Drahan z Blanska a Podjavořičan z Telče nebo na muzikanty jihlavského Pramínku – skupinu Hatscho. Z Dolního Rakouska - z jižní části oblasti Waldviertel - přijede do Třebíče řízná dechovka Granit & Gneis Blech s repertoárem složeným z rakouských, českých a moravských lidovek. Zajímavé bude i vystoupení souboru Grensbergmusi, který dostal svůj název podle vrchu Grensberg nedaleko Freistadtu. V jeho podání uslyšíme tradiční lidovou hudbu hornorakouského regionu Mühlviertel.

