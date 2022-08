Je velké štěstí, když máme ve města živou přírodu. O to větší štěstí máme, když na komíně můžeme pozorovat vznik nového života.

Na konci července Kvído každý den poctivě trénoval. Můj laický názor říká, že fyzicky byl již připraven na let, ale ještě mu to hlava nedovolila, ale byla to jen otázka dnů.

Na fotografiích můžete pozorovat trénink a studii letu, na každé fotce je vidět jiná anatomie čápa. Pro mě je to velice zajímavé.

Čápům přeji do života co nejvíce pohodových letů!

Jaká fotografie se Vám líbí nejvíce?

Jakub Mertl

Více fotografií najdete na stránkách Jakuba Mertla