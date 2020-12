Naše letošní sezóna by se dala shrnout v pár slovech - prostě neuvěřitelná. Dvě slova, ale naše radost z úspěchu byla a stále je obrovská. Na začátku sezóny jsme se potýkaly s několika problémy. Kvůli nejistotě, zda závody budou nebo nebudou, a několikatýdennímu zákazu scházení se, jsme toho neměly příliš natrénováno, což se také projevilo na našich prvních výsledcích.

Hasičky z Budišova | Foto: Josef Janoušek

Postupem sezóny se naše výkony ale zlepšovaly a získaly jsme výsledkovou stabilitu, která dosáhla skvělé hodnoty. Co jsme tedy v roce 2020 dokázaly? Po několika letech sbírání zkušeností v závodech třebíčské nebo jihlavské ligy, jsme se letos rozhodli objet seriál soutěže nejvyšší - Extraligy České republiky v požárním útoku. Ač to nejspíše nikdo nečekal, snad ani my samotné, umístily jsme celkově na 3. místě. Třebíčskou ligu jsme také objezdily, jak se dalo, a i přes některé absence nám v celkovém pořadí pro tento rok patří 2. místo.