Miroslav Man už hodnotil v řadě soutěží, sám se pohybuje v německé gastronomii. Účastníkům i na základě vlastních životních zkušeností zdůraznil, že pro něj jsou vítězové všichni. Protože účastí ukázali aktivní přístup. Museli se připravit, jídlo dopředu pečlivě promyslet, pracovali pod tlakem nejlépe, jak uměli. "Je důležité, pouštět se do nových věcí, jít na zkušenou. A když už přijdu do praxe, nejdřív se neptat, od kolika do kolika budu pracovat, ale co se můžu naučit. V čem se posunu dál," řekl účastníkům při předávání cen.